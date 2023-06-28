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Ракетні удари РФ по Краматорську: серед жертв атаки троє дітей (фото наслідків)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Ракетні удари РФ по Краматорську: серед жертв атаки троє дітей (фото наслідків)

Росіяни 27 червня вдарили по Краматорську ракетами. / Фото: ДСНС

Окупанти влучили у будівлю кафе.

У Краматорську Донецької області зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару російської армії. Станом на ранок 28 червня відомо про вісьмох жертв атаки ворога.

Про це повідомили в ДСНС та в МВС.

"Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла вісьмох загиблих осіб. Зокрема, три дитини, дві - 2008 та 2011 р.н.)", - йдеться у повідомленні рятувальників. 

Зазначається, що внаслідок атаки постраждало 56 осіб. Зокрема одна дитина, якій немає ще одного року. Крім того, врятовано трьох людей. 

В МВС зазначають, що наразі на місці влучання ракети росіян триває розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей, які ймовірно є під завалами.

Серед жертв удару РФ по Краматорську є діти, відомо щонайменше про трьох загиблих. / © МВС
Серед жертв удару РФ по Краматорську є діти, відомо щонайменше про трьох загиблих. / Фото: МВС
Внаслідок ракетного удару по Краматорську щонайменше вісім людей загиблих. / © МВС
Внаслідок ракетного удару по Краматорську щонайменше вісім людей загиблих. / Фото: МВС
На місці влучання російської ракети у Краматорську триває розбір завалів. / © МВС
На місці влучання російської ракети у Краматорську триває розбір завалів. / Фото: МВС
Під завалами кафе у Краматорську можуть бути люди. / ©
Під завалами кафе у Краматорську можуть бути люди.
У Краматорську продовжується пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару. / © ДСНС
У Краматорську продовжується пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару. / Фото: ДСНС

Удар по Краматорську 

Російська армія у вівторок, 27 червня, завдала ракетний удар по центру Краматорська Донецької області. Окупанти поцілили по закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей. 

Спочатку було відомо про двох загиблих. Втім, під час розбору завалів на місці "прильоту" рятувальники виявляли нові тіла. 

Станом на ранок 28 червня відомо, що серед загиблих троє дітей - 17-річна дівчина, яка працювала у піцерії, і дві сестрички-близнючки 14-ти років. Серед поранених, зокрема, 8-місячне немовля та троє іноземців.

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Дата публікації
Перегляди
991
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