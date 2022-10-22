Ракетні удари РФ по Рівненщині: з'явилися апокаліптичні фото наслідків атаки по електропідстанції

На місці прильоту працювало 16 одиниць спецтехніки ДСНС та майже 100 рятувальників.

У Рівненській обласній військовій адміністрації показали наслідки ворожих ударів російських військ по електричних підстанціях.

Фото опублікував голова ОВА Віталій Коваль.

"Енергетичні системи Рівненщини сьогодні потрапили під ракетний удар ворога. Над ліквідацією наслідків працювало 16 одиниць спецтехніки ДСНС та 99 чоловік особового складу. Дякую нашим рятувальникам за пекельний та героїчний труд. Низькій уклін вашим зусиллям, самопожертві та відданості справі", - написав він.

На фотографіях видно, як на місці прильоту виникла масштабна пожеж, у небо здіймався густий чорний дим. Вогонь приборкували рятувальники, які виїхали на місце удару.

Фото: Віталій Коваль/Facebook

Фото: Віталій Коваль/Facebook

Фото: Віталій Коваль/Facebook

Фото: Віталій Коваль/Facebook

Фото: Віталій Коваль/Facebook

Фото: Віталій Коваль/Facebook

Росія завдала удару по Рівненщині

Вранці 22 жовтня повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. Відразу після оповіщення почали з'являтисся повідомлення про вибухи, зокрема, у Рівненській області. В ОВА поінформували, що росіяни звдали ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури регіону. Внаслідок атаки у частині Рівнського району зникло електроживлення.

Атакували росіяни і сусідню Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова. Також окупанти обстріляли ракетами енергетичні об'єкти Ковеля.

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