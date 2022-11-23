Ракетні удари РФ: усі енергоблоки Рівненської, Південно-Української та Хмельницької АЕС відключено

В "Енергоатомі" обіцяють, щойно нормалізується робота енергосистеми, постачання електроенергії з АЕС буде поновлене.

Через російські обстріли і зниження частоти в енергосистемі в Україні відключили від енергосистеми блоки на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС.

Про це інформує пресслужба "Енергоатому".

Наразі енергоблоки працюють у проєктному режимі, без генерації в енергосистему. Радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, всі показники в нормі.

В "Енергоатомі" обіцяють, щойно нормалізується робота енергосистеми, постачання електроенергії з АЕС буде поновлене.

Також через зниження частоти було зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС із енергосистеми.

"Станція перейшла в режим повного блекауту. Всі дизель-генератори – в роботі. Радіаційний фон на майданчику ЗАЕС залишається в нормі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, російські окупанти вкотре завдали по Україні масованого ракетного удару. Внаслідок ракетного обстрілу Києва загинуло троє людей, серед яких є 17-річна дівчина.

У всіх регіонах України відбуваються аварійні відключення електрики.

Пізніше стало відомо, що росіяни випустили по Україні 70 ракет та 5 ударних безпілотників "Ланцет". Українська ППО збила 51 ракету та всі дрони.