Ракетні удари Росії по центру Вінниці: на місці трагедії виявили тіла 22 загиблих, більшість із них - неідентифіковані

Станом на 17:00 14 липня на місці ракетних ударів росіян в центрі Вінниці виявили тіла 22 загиблих, лише 6-х з них наразі вдалося ідентифікувати.

За даними поліцейських, всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб.

Оновлену інформацію щодо пошуку загиблих повідомила Національна поліція України.

"Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих. Ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей. Ударами пошкоджено більше 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів", - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Правоохоронці додають, що для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тому слідчі просять прямих родичів зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки. Номери гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00.

"Поліцейські перекрили та взяли під охорону район, щоб правоохоронці мали змогу ретельно зібрати необхідні докази воєнних злочинів російської федерації та вберегти вцілілі приміщення від можливих мародерів", - наголосили у Національній поліції України.

Нагадаємо, 14 липня російські військові ракетами вдарили по Вінниці, внаслідок удару десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля. Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися під час повітряної тривоги. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три російські ракети.

Відомо, що Росія вдарила по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

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