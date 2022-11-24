Ракетні удари Росії по Україні: яка мета окупантів і коли чекати на нові атаки

Росія 23 листопада завдала чергового ракетного удару по критичній інфраструктурі України, деякі ракети влучили у житлові будинки. Атака окупантів забрала життя щонайменше 10 людей, щонайменше 50 отримали поранення. Загалом росіяни ракетами влучили у 16 об'єктів інфраструктури, внаслідок чого низка регіонів України залишились без світла, води та опалення. Через російські обстріли в Україні відключили від енергосистеми блоки на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС.

Експерти зазначають, що обстріли відбуваються в рамках реалізації "терористичного плану" і не мають військової доцільності. Також вони роблять прогнози щодо термінів наступних ракетних атак Росії і міст України, які перебувають у найбільшій небезпеці.

Подоляк пояснив мету атак РФ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк на каналі "Freeдом" заявив, що єдина мета Росії - геноцид.

"Вони з погляду своїх військових можливостей, безумовно, програють війну. Це очевидно – на всіх напрямках, окрім бахмутського, вони тримають оборону. З військової точки зору вони мають лише один ресурс - крилаті ракети. Вони прямо заявляють, що будуть бити не по військових цілях… Сьогодні вони навмисно, анонсуючи це, завдають ударів виключно по цивільному населенню", - наголосив він.

Проте Подоляк висловив впевненість, що масові ракетні удари не змусять українців капітулювати.

"Я не думаю, що вони після 273 днів війни щиро вважають, що Україну можна змусити стати на коліна чи змусити масово вийти на акції протесту та сказати – ми хочемо опалення, ми хочемо освітлення, і тому ви погодитеся на те, щоб сюди зайшли головорізи Російської Федерації і влаштували "Бучанську різанину" у Києві та інших містах. Я маю сумнів, що вони всерйоз розраховують на такий ефект від своїх ударів крилатими ракетами. Ні, я сказав би інше - Росія навмисне займається геноцидом", - зазначив радник голови ОПУ.

Як заявив Подоляк, росіяни "зараз просто вбивають громадян України, просто через ненависть руйнують нашу енергоструктуру".

"У цьому немає військових цілей. Вони розуміють, що з військової точки зору після 9 місяців уже навряд чи можна говорити про якісь цілі спецоперації, про якісь свої військові досягнення. Ні, вони просто це робитимуть, поки їм дозволяють", - заявив він.

Запас ракет вичерпується?

Як зазначає військовий експерт Олег Жданов, "зосередження ракет для масованого ракетного удару свідчить, що цих ракет залишилося досить небагато".

"Швидше за все, їх звозять з усіх куточків Російської Федерації. Їх збирають по всіх складах, де вони ще є. З цим пов'язано те, що вони накопичують якусь кількість ракет, а потім завдають удару. 15-16 листопада був масований удар – понад 100 ракет за два дні випущено. Минув рівно тиждень, вони змогли зібрати", - наголосив експерт.

На думку Жданова, ракет "явно не вистачає":

"Їх потрібно звозити з різних куточків Російської Федерації, починаючи з Далекого Сходу, де вони можуть зберігатися в армійських запасах чи складах центрального підпорядкування. Все треба везти до території України", - пояснив він.

Військовий експерт Роман Світан в ефірі каналу "Freeдом" раніше зазначив, що кількість ракет у росіян з кожним пуском падає, але їхні запаси з урахуванням відновлення дозволяють "виконати щонайменше 5-7, максимум - до 10" масованих ракетних атак. Як пояснив Світан, окупанти збільшують кількість ракет при запусках, реагуючи на посилення протиповітряної оборони ЗСУ.

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Своєю чергою, представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону на Youtube-каналі ТСН зазначив, що запаси високоточного озброєння у Росії значною мірою виснажені, "але є багато ракет не високоточних".

"Вони за точністю особливо не женуться. Ми бачимо, що в багатьох випадках розліт у кілометр - умовно "норма". Влучання навіть не просто в об'єкти критичної інфраструктури, а просто в цивільні об'єкти, багатоповерхові житлові будинки, пологові будинки, лікарні - це і є ознака косорукості російськиї ракетників і в цілому російського режиму", - наголосив він.

Юсов додав, що особливо великі у росіян запаси ракет до систем С300:

"Це означає загрозу насамперед для прифронтових міст - тобто Запоріжжя, Харків, Миколаїв, Херсон. На жаль, це ті міста, куди С300 добивають".

Коли чекати на нові атаки

Речник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Росія намагається реалізувати "планомірний терористичний план".

"Періодичність - приблизно тиждень плюс. Це період, щоб підготуватися до наступного масованого ракетного удару", - заявив Юсов.

Радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смирнов в ефірі телемарафону також вказав на "певну тенденцію, що ворогу для підготовки нового запуску необхідно 7-10 днів".

"З іншого боку, Росія завжди намагається "напакостити" - спеціально обирає такі дні і години, які мають зокрема і символічний характер. Вчора випуск ракет був у той самий час, коли було голосування в Європарламенті щодо визнання Росії спонсоркою тероризму. Можливо, це співпало, а можливо вони до цього готувалися, тому що заздалегідь знали, що буде це голосування", - зауважив Смирнов.

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