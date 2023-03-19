Ракетні удари Росії вже не зможуть критично вплинути на економіку і логістику України - розвідка

Андрій Юсов зазначив, що окупанти не відмовляються від ракетного терору як інструменту залякування, однак цей бліцкриг провалився, відколи почався.

Ракетний терор Росії більше не зможе докорінно вплинути на українську економіку та логістику. Загалом ця тактика вже зазнала поразки – Україна пережила зиму, енергетична система вистояла.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Юсов зазначив, що окупанти не відмовляються від ракетного терору як інструменту залякування, однак цей бліцкриг провалився, відколи почався.

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Представник ГУР наголосив, що розвідка спостерігає збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога – раніше це були щотижневі масовані ракетні удари, а зараз інтервал може бути в три-чотири тижні.

"Вони використовують "Шахеди", але вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах. Ну і високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало", – розповів розвідник.

Юсов зазначив, що ворог більше не може собі дозволити засипати Україну "Калібрами", "Іскандерами" та "Кинжалами".

"Застарілого ракетного озброєння у РФ ще багато. Особливо, коли йдеться про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій і ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але загалом ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки", – резюмував він.

Нагадаємо, українські захисники збили 11 із 16 "шахедів" під час атаки росіян, яка розпочалася ввечері 17 березня та завершилася в ніч проти 18 березня.

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