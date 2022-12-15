Ракетні удари та нарощення угрупування на двох напрямках: Генштаб - про ситуацію на фронті 15 грудня

Російські окупанти за добу завдали два ракетних удари по Україні. Росіяни також нарощують угрупування на двох напрямках - Запорізькому та Куп'янському.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ від 15 грудня.

"Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому - нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення", - йдеться у повідомленні.

Окупанти завдали 2 ракетних удари, а також здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура Нікополя та Херсона, є загиблі серед мирних жителів.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває нарощування авіаційного угруповання та підрозділів збройних сил Російської Федерації на території Білорусі.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив танкові та артилерійські обстріли в районах населених пунктів Висока Яруга, Мороховець, Стариця, Дворічна та Новомлинськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Берестове, Першотравневе Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Макіївки і Червонопопівки Луганської області та Торського і Ведмежого Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, у районах Верхньокам’янського, Спірного, Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Андріївки, Курдюмівки, Озарянівки, Північного та Опитного Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися уразити позиції наших військ поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, районів населених пунктів Времівка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпілське, Оріхів і Степове - Запорізької; Нікополь на Дніпропетровщині та Новотягинка, Іванівка, Токарівка, Херсон, Інгулець і Білозерка Херсонської області.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого почала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти планували захопити нашу державу та встановити маріонетковий режим. Проте ЗСУ дали відсіч росіянам.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів і точно підуть у наступ: або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі. під загрозою також може бути і Київ. Залужний також зазначив, що впродовж 3,5-4 років перед повномасштабним вторгненням до України російська армія інтенсивно нарощувала свої ресурси: особовий склад, військову техніку та боєприпаси. Але у визначений час так і не змогла виконати поставлені Кремлем завдання.

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