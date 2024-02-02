Ракетний катер "Івановець" потопили дрони ГУР: аналітики оцінили наслідки для окупантів

Це суттєва втрата для росіян, враховуючи наявність лише трьох таких катерів у складі Чорноморського флоту РФ.

Українські війська в ніч проти 1 лютого успішно вразили та потопили судно Чорноморського флоту РФ поблизу тимчасово окупованого Криму.

Аналітики ISW повідомили про наслідки для російських окупантів.

Головне управління військової розвідки України (ГУР) 1 лютого опублікувало кадри, на яких видно українські морські безпілотники, що потопили ракетний катер "Івановець".

У ВМС України повідомили, що катер є значною втратою для ЧФ, оскільки ЧФ має лише три кораблі проєкту 1241.1 ("Тарантул"), і зазначили, що українські сили раніше пошкодили корвет проєкту 1239 "Бора".

Військово-морські сили України заявили, що "Івановець", зазвичай, укомплектований 40 чоловіками особового складу, а в ГУР заявили, що російські пошуково-рятувальні операції були безуспішними.

"ISW продовжує оцінювати, що успішні українські удари по суднах ЧФ та інфраструктурі обмежили здатність ЧФ діяти в західній частині Чорного моря", - зазначили аналітики.

Нагадаємо, про знищення катера стало відомо 1 лютого. Його орієнтовна вартість 60-70 мільйонів доларів. На борту російського ракетного катера "Івановець", що потопили українські дрони, могли перебувати до 40 моряків Чорноморського флоту РФ.

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