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Ракетний обстріл 10 лютого: Садовий розповів, чи були у Львові "прильоти"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1610
Час на прочитання
1 хв
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Ракетний обстріл 10 лютого: Садовий розповів, чи були у Львові "прильоти"

фото / ЛМР

Раніше місцеві повідомляли про звуки вибухів у Львові.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що 10 лютого російські окупанти не обстріляли Львів

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

Садовий зазначив, що у Львові 10 лютого не було зафіксовано влучань ракет російських окупантів. Мер міста додав, що все завдяки українським захисникам та системі протиповітряної оборони. 

"Завдяки роботі наших сил ППО у Львові прильотів не було", - написав Андрій Садовий. 

Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти масовано обстріляли Україну ракетами. У Львові та області місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів. Голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що в регіоні можливі перебої зі світлом. 

Також у Золочівському районі Львівщини російська ракета впала біля автобусної зупинки не розірвалась. 

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Дата публікації
Перегляди
1610
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