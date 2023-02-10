Ракетний обстріл 10 лютого: Садовий розповів, чи були у Львові "прильоти"

Раніше місцеві повідомляли про звуки вибухів у Львові.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що 10 лютого російські окупанти не обстріляли Львів.
Про це він написав на своєму телеграм-каналі.
Садовий зазначив, що у Львові 10 лютого не було зафіксовано влучань ракет російських окупантів. Мер міста додав, що все завдяки українським захисникам та системі протиповітряної оборони.
"Завдяки роботі наших сил ППО у Львові прильотів не було", - написав Андрій Садовий.
Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти масовано обстріляли Україну ракетами. У Львові та області місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів. Голова Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що в регіоні можливі перебої зі світлом.
Також у Золочівському районі Львівщини російська ракета впала біля автобусної зупинки не розірвалась.
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