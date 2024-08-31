Ракетний обстріл Харкова: у місті оголошено траур за загиблими

У Харкові 31 серпня оголошено траур через удар РФ по багатоповерхівці, внаслідок якого загинули шестеро людей.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Терехов зазначив, що серед загиблих є 14-річна дівчинка, яка була поблизу дитячого майданчика. Поранення отримали 80 осіб, серед них 22 дітей, включаючи десятимісячне немовля. Він висловив співчуття всім, хто втратив рідних та близьких унаслідок цього удару.

За уточненою інформацією, внаслідок удару по Харкову постраждали 97 осіб, з яких 22 – діти.

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу та розбирати завали на місці влучання ворожої авіабомби.

Нагадаємо, 30 серпня російські окупанти завдали масованого удару по Харкову, використовуючи авіаційні бомби. Ударом було пошкоджено 82 багатоквартирних будинки, 11 приватних, три адміністративні будівлі, два заклади освіти і понад півсотні автомобілів. Внаслідок атаки, яка спричинила масштабну пожежу в багатоповерхівці в Індустріальному районі.

Станом на 31 серпня кількість постраждалих збільшилась до 97 людей.

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