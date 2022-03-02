Ракетний обстріл будинків у Житомирі: показали фото і відео наслідків

Ракетний обстріл будинків у Житомирі: показали фото і відео наслідків

Загинуло двоє людей.

Увечері 1 березня російські війська атакували Житомир: ракета влучила у житловий квартал.

Фото і відео наслідків обстрілу показав радник МВС Антон Геращенко.

Російська атака забрала життя щонайменше двох місцевих мешканців. 16 осіб потерпіли. Влучило у житловий квартал, де пошкоджено десять будинків. Потрапила ракета і у військовий інститут імені Сергія Корольова.