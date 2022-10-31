Ракетний обстріл Чернівецької області: опублікували фото руйнувань та повідомили подробиці

Російські терористи у понеділок, 31 жовтня, ракетами обстріляли Чернівецьку область. Окупанти поцілили в об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Російські терористи пошкодили об’єкти енергетики у Дністровському районі Чернівецької області. На місці події працюють експерти та правоохоронці, які встановлюють обставини та наслідки ракетного обстрілу російськими терористами. Про постраждалих прокуратура наразі не повідомляє.

"За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Ракетний обстріл Буковини та російська ракета у Молдові

Російські терористи 31 жовтня вкотре обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що близько 08:40 ранку внаслідок ракетного удару по Буковині пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки вісім людей отримали незначні тілесні ушкодження. Постраждалих серед населення немає.

Також ракета, якою окупанти бомбардували Буковину впала у Молдові. Через це обурені жителі Молдови зауважили, що російська ракета була дуже близько до молдовського кордону. Люди також звинуватили Молдову у нейтралітеті.

Після цього МЗС Молдови засудило ракетні обстріли Росією територій України.

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