Ракетний обстріл Дніпра: пошкоджено понад 30 авто, під завалами шукають людей (фото)

Із шести ракет, які російські війська випустили 28 червня по Дніпропетровській області, одна влучила у промислове підприємство у самому Дніпрі. Під завалами шукають людей.
Загалом по Дніпру влучили дві ракети окупантів.
Про це голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив у Мережі.
"Дві ворожі ракети влучили по території обласного центру. Одна прилетіла в будівлю автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар", – йдеться у повідомленні.
За даними Лукашука, друга ракета поцілила по території промислового підприємства. Там є руйнування будівель. Наразі працівники ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи, розбирають завали та шукають людей.
Нагадаємо, 28 червня російські окупанти випустили по Дніпропетровській області шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування "Калібр": три – над Синельниківським районом, ще одна – над Дніпром.
За даними мера Дніпра Бориса Філатова, окупанти поцілили ракетою в СТО "Автодизель", де спалахнула пожежа.
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