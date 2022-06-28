Ракетний обстріл Дніпра: пошкоджено понад 30 авто, під завалами шукають людей (фото)

Із шести ракет, які російські війська випустили 28 червня по Дніпропетровській області, одна влучила у промислове підприємство у самому Дніпрі. Під завалами шукають людей.

Загалом по Дніпру влучили дві ракети окупантів.

Про це голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив у Мережі.

"Дві ворожі ракети влучили по території обласного центру. Одна прилетіла в будівлю автотранспортного підприємства: там на прилеглій території пошкоджено майже три з половиною десятки автомобілів. Також ушкоджено три бокси, декілька одноповерхових будівель і ангар", – йдеться у повідомленні.

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За даними Лукашука, друга ракета поцілила по території промислового підприємства. Там є руйнування будівель. Наразі працівники ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи, розбирають завали та шукають людей.

Нагадаємо, 28 червня російські окупанти випустили по Дніпропетровській області шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування "Калібр": три – над Синельниківським районом, ще одна – над Дніпром.

За даними мера Дніпра Бориса Філатова, окупанти поцілили ракетою в СТО "Автодизель", де спалахнула пожежа.

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