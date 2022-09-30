Ракетний обстріл Дніпра: рятувальники знайшли тіло другої загиблої людини (фото)

У Дніпрі після нічного обстрілу окупантами знайшли друге тіло загиблої людини.

У Дніпрі рятувальники знайшли тіло другої загиблої людини. Виявили його на транспортному підприємстві, яке обстріляли російські окупанти.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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“Тіло другого загиблого щойно знайшли під завалами на транспортному підприємстві у Дніпрі. Там триває пошукова операція після нічного удару російського “Іскандера”. На цей час ворожа атака забрала два життя, п’ятеро людей поранені. Рятувальники продовжують шукати ще одного зниклого з ночі співробітника АТП”, - наголосив Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що ввечері під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунало кілька потужних вибухів. Вони поцілили в АТП з автобусами. Згоріла понад сотня автобусів.

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