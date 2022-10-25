Ракетний обстріл Дніпра: з'явились фото з місця трагедії та подробиці про загиблих

Медики госпіталізували чоловіка та двох жінок.

Російські терористи ввечері у вівторок, 25 жовтня, ракетою обстріляли АЗС у Дніпрі. На місці трагедії загинула вагітна жінка та працівник автомийки.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Ось, що накоїли російські терористи на дніпровській АЗС. Встановлено, що серед двох осіб, що загинули, була вагітна жінка. Друга жертва - оператор автомийки. Госпіталізовано 3 осіб. Чоловіка та двох жінок", - написав Тимошенко.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Також заступник голови Офісу президента опублікував фото з місця трагедії. Як видно - там немає ніяких військових об'єктів.

"Російська армія - це армія злочинців, які мають нести покарання за все, що роблять з нашою країною", - написав Тимошенко.

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Фото: Кирило Тимошенко / Facebook

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Фото: Кирило Тимошенко/Telegram

Ракетний обстріл Дніпра 25 жовтня: що відомо

У Дніпрі ввечері 25 жовтня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські терористи обстріляли автозаправну станцію. На місці події спалахнула пожежа, яку згодом вдалось локалізувати.

На місці трагедії загинуло двоє людей, ще три особи отримали травми. Серед загиблих є вагітна жінка. Наразі на місці обстрілу працюють фахівці.

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