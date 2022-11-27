Ракетний обстріл Дніпропетровщини: у прокуратурі розказали, що хотіли знищити окупанти

Російські терористи у неділю, 27 листопада, ракетами обстріляли транспортну інфраструктуру Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, російські терористи 27 листопада обстріляли транспортну інфраструктуру Дніпропетровщини. На місці події працюють прокурори, слідчі та рятувальники. Масштаби руйнувань встановлюються.

"За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Ракетні обстріли України

Російські терористи від 24 лютого масовано обстрілюють Україну своїми ракетами. Вони випустили по нашій державі понад 4700 ракет.

26 листопада російські терористи ракетами обстріляли Дніпро. Окупанти зруйнували в місті житловий квартал. На місці обстрілу постраждало 13 людей. Також відомо про одного загиблого, його тіло знайшли під завалами.

Читайте також: