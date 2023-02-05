Ракетний обстріл Харкова – фото наслідків атаки окупантів

Вранці Росія здійснила черговий ракетний удар по цивільній інфраструктурі Харкова.

Вранці 5 лютого окупанти завдали ракетний удар по центру Харкова – внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей. Росіяни атакували центр міста двома ракетами С-300, прокурори та слідчі поліції працюють на місцях обстрілів.

Харківська обласна прокуратура оприлюднила фото наслідків ракетної атаки по місту.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків ракетами з території Бєлгородської області Росії.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ракетний удар по Харкову 5 лютого

У неділю вранці, 5 лютого, ​​російські війська обстріляли центр Харкова двома ракетами С-300. Снаряди влучили у житловий будинок та будівлю вищого навчального закладу.

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