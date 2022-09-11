Ракетний обстріл Харкова: мер заявив про "складну ситуацію"

ДСНС, енергетики та комунальники роблять все для того, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики та води.

У Харкові склалася складна ситуація після ракетного обстрілу ворога.

Про це розповів мер міста Ігор Терехов.

За його словами, наслідки ракетних ударів важкі. Заграву пожежі бачить все місто. Терехов запевнив, що ДСНС, енергетики та комунальники роблять все для того, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики та води харків'янам.

"Агресор знав, куди бив, і бив фактично по мирному населенню. Його метою сьогодні було максимально досадити харків'янам за успіхи ЗСУ на фронті", - зазначив мер.

Нагадаємо, що РФ атакувала ракетами Дніпропетровщину, Харківщину та Кременчук. Внаслідок атаки частина областей України залишилась без електрики.

У Харкові РФ ракетами влучила у ТЕЦ. Внаслідок обстрілу у Харкові загинула щонайменше одна людина.