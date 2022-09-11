Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний обстріл Харкова: мер заявив про "складну ситуацію"

Дата публікації
Перегляди
2823
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний обстріл Харкова: мер заявив про "складну ситуацію"

Фото: Труха

ДСНС, енергетики та комунальники роблять все для того, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики та води.

У Харкові склалася складна ситуація після ракетного обстрілу ворога.

Про це розповів мер міста Ігор Терехов.

За його словами, наслідки ракетних ударів важкі. Заграву пожежі бачить все місто. Терехов запевнив, що ДСНС, енергетики та комунальники роблять все для того, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики та води харків'янам.

"Агресор знав, куди бив, і бив фактично по мирному населенню. Його метою сьогодні було максимально досадити харків'янам за успіхи ЗСУ на фронті", - зазначив мер.

Нагадаємо, що РФ атакувала ракетами Дніпропетровщину, Харківщину та Кременчук. Внаслідок атаки частина областей України залишилась без електрики.

У Харкові РФ ракетами влучила у ТЕЦ. Внаслідок обстрілу у Харкові загинула щонайменше одна людина.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація