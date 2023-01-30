Ракетний обстріл Харкова: місцеві жителі розповіли про атаку

Окупанти завдали атаки ракетою С-300
Ракетний обстріл Харкова повністю зруйнував четвертий поверх одного з під'їздів у Київському районі.
Очевидці розповіли про чергову атаку росіян, передає 24 канал.
Сергій, мешканець будинку в який влучила російська ракета розповідає, що на той час перебував у себе на кухні.
"Сидів я вдома на кухні, і мене просто підкинуло. Я вийшов, побачив, що тут пожежа",
– каже чоловік.
Оговтавшись, чоловік не злякався, а пішов допомагати евакуйовувати постраждалих. Йому вдалося піднятися на гору та винести з будинку чоловіка. Сергій наголошує, що поруч з його будинком немає жодного військового об'єкта.
Світлана, мешканка цього ж будинку, розповідає: "Мене підхопило, я з ліжка вилетіла на кухню, як я не вбилась, не знаю".
Окупанти випустили ракету С-300
Голова військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни влучили у будинок ракетою С-300, від неї знайшли уламки.
"Зруйновано повністю 4-й поверх цього будинку. Будинок старий, ми розуміємо, що ті квартири – 2 – 3 поверхи, які перебувають під, вони теж дуже сильно постраждали",
– заявив він.
За його словами, будівля зараз повністю знеструмлена: відключені газ та вода. Підрозділи ДСНС за алгоритмом розпочали ліквідацію наслідків цієї атаки.
Одна людина загинула внаслідок атаки
Внаслідок удару по житловому будинку в Харкові загинула одна людина, ще троє осіб отримали поранення.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Він зазначив, розбиті 2 поверхи. "3-й поверх теж у такому стані, що не можна жити", – додав Терехов.
Додамо, що наразі фахівці ДСНС обстежують сусідні будинки, які також могли отримати пошкодження. Роботи з ліквідації наслідків ракетного удару тривають.
15 мешканців зруйнованого будинку евакуювали одразу після вибуху. Трьом постраждалим людям надали медичну допомогу.
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