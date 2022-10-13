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Ракетний обстріл Харкова: окупанти поцілили по критичній інфраструктурі, подекуди немає електрики

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Енергетики вже працюють над відновленням світла.

Російські окупанти ввечері, 13 жовтня, обстріляли Харків та область. Росіяни поцілили по об'єктах критичної інфраструктури, подекуди відсутнє світло. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

"Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у Холодногірському районі, - без потерпілих. По області є пошкодження критичної інфраструктури, можливі тимчасові знеструмлення. Просимо зберігати спокій, наші енергетики вже працюють над відновленням світла. Наслідки російського чергового терору ще обстежуємо, на місцях працюють профільні служби та правоохоронці", - написав Синєгубов. 

Доповнюється. 

Дата публікації
Перегляди
1238
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