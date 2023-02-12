Ракетний обстріл Харкова росіянами: Синєгубов розповів деталі атаки і показав руйнування (фото)

Під обстрілами росіян минулої доби було щонайменше 15 населених пунктів Харківщини.

Російські окупанти увечері 11 лютого обстріляли ракетами Харків. Влучання зафіксовано в одне з підприємств, де спалахнула масштабна пожежа, є поранений. Також окупанти в суботу обстрілювали інші населені пункти Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, росіяни завдали чергових ракетних ударів по Харкову близько 23:15 суботи, 11 лютого. Окрім підприємства, окупанти влучили ракетами в депо "Нової пошти".

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Внаслідок удару росіян поранення отримав 35-річний цивільний чоловік. Пораненого госпіталізували до медзакладу у стані середньої тяжкості.

Крім того, протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. З артилерії, мінометів та авіації росіянами було обстріляно щонайменше 15 населених пунктів.

Також російські війська масовано обстріляли та завдали авіаудару по Вовчанську. Там окупанти зруйнували ще 13 житлових будинків, господарчі споруди, пошкодили будівлю Нацполіції. Минулося без постраждалих.

"На лінії зіткнення наші захисники продовжують надійно утримувати свої позиції та завдавати втрат російським окупантам. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу далі!", - підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, у Харкові 11 лютого пізно увечері пролунало три вибухи. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти атакували місто ракетами С-300.

Також вночі 10 лютого ворог завдав ракетних ударів по місту Харкову та області. Попередньо, гатили ракетами С-300. Під прицілом перебували критичні та інфраструктурні об'єкти.

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