Ракетний обстріл Хмельницького: мер розповів, коли планується відновити електропостачання

У місті працюють пункти обігріву та польова кухня.

У Хмельницькому після ракетної атаки 10 лютого і досі половина міста без електрики. Міська влада організовує пункти обігріву та польову кухню. Світло у місті планують повернути у всі мікрорайони ввечері 11 лютого.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

Мер Хмельницького зазначив, що наразі частина котелень працює на генераторах, тепло отримують усі мешканці міста. Проте через російський ракетний терор пошкоджено вікна у житлових будинках та комунальних установах.

"Пошкоджено: 27 вікон у 2 навчальних закладах, вікна та будівлі на комунальному підприємстві, понад 80 вікон в багатоповерхових будинках, десятки вікон у приватному секторі", - написав Симчишин.

Через постійні повітряні тривоги 10 лютого енергетикам не вдалось повернути світло усім мешканцям міста, без електрики і досі 50% Хмельницького.

"Найскладніша ситуація на частині Пд-Зх мікрорайону та частині Гречан. В цих мікрорайонах ми виставили мобільні пункти обігріву, 24 генератори, мобільну польову кухню та "буржуйки". Графіки погодинних відключень не діють. Обленерго застосовує аварійні відключення. Ремонтні роботи тривають. На жаль, вчора заплановане зробити не вдалося через майже 6 год повітряних тривог. До вечора енергетики планують дати живлення в усі мікрорайони. Подача електроенергіі буде здійснюватися погодинно. Тримаймо стрій!", - написав Симчишин.

Ракетний обстріл Хмельницького 10 лютого

10 лютого російські терористи випустили по Україні 71 крилату ракету, з яких 61 - вдалось збити.

Хмельницьку область окупанти спочатку атакували іранськими дронами, один з яких поцілив по об'єкту критичної інфраструктури. Близько 10:00 10 лютого росіяни атакували Хмельницький ракетами. Одна з них влучила в об’єкт комунальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади і пошкодила заклад освіти, багатоповерхівки та приватні будинки.

Голова Хмельницької ОВА опублікував фото наслідків російського ракетного терору. На ньому видно масштаби пошкоджень об'єкта критичної інфраструктури.

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