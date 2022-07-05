Ракетний обстріл Хмельницького району: голова ОВА розповів, у що цілилися окупанти, та показав наслідки

Російські окупанти орієнтовно о 19:45 ракетами обстріляли Хмельницьку область.
Загарбники цілилися у водонапірну вежу, яка забезпечує Хмельницьку громаду водою.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Сьогодні під час повітряної тривоги, близько 19:45, рашисти випустили 4 ракети по території нашої області. Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району. Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. В результаті вибухів одна людина поранена. Жертв немає", - повідомив Гамалій.
Нагадаємо, російські окупанти у вівторок, 5 липня, ракетами обстріляли Хмельницький район. У цьому регіоні під час останньої повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.
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