Ракетний обстріл Хмельницького району: голова ОВА розповів, у що цілилися окупанти, та показав наслідки

Російські окупанти орієнтовно о 19:45 ракетами обстріляли Хмельницьку область.

Загарбники цілилися у водонапірну вежу, яка забезпечує Хмельницьку громаду водою.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні під час повітряної тривоги, близько 19:45, рашисти випустили 4 ракети по території нашої області. Одну ракету збили наші сили ППО, уламки впали на території Шепетівського району. Три інші ракети влучили на територію однієї з громад Хмельницького району. Ціллю ударів була водонапірна башта, яка повністю забезпечує водою громаду. В результаті вибухів одна людина поранена. Жертв немає", - повідомив Гамалій.

Нагадаємо, російські окупанти у вівторок, 5 липня, ракетами обстріляли Хмельницький район. У цьому регіоні під час останньої повітряної тривоги пролунало кілька вибухів.

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