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Ракетний обстріл Хмельницької області: у ЗСУ розказали подробиці

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Ракетний обстріл Хмельницької області: у ЗСУ розказали подробиці

Фото: ТСН.ua

Російські окупанти ввечері 25 травня випустили по Хмельницькій області дві ракети.

Ворожі ракети збили над областю українські сили протиповітряної оборони. 

Про це повідомляє Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України. 

"Наприкінці минулої доби, під час ворожої ракетної атаки, винищувачі повітряного командування "Захід" знищили дві крилаті ракети окупантів у Хмельницькій області", - йдеться у повідомленні Збройних сил України. 

Нагадаємо, минулої доби, 25 травня, окупанти продовжували обстрілювати територію України крилатими ракетами. Дві з них змогли перехопити та ліквідувати українські пілоти.

Також авіаційна присутність ворога довкола українських кордонів нарощується, але літаки російських окупантів фактично не входять у повітряний простір, контрольований протиповітряною обороною ЗСУ.

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