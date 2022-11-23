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Ракетний обстріл Київської області області: загинуло 4 людини, 27 постраждало (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Ракетний обстріл Київської області області: загинуло 4 людини, 27 постраждало (фото)

Фото: Андрій Нєбитов

Через ракетні удари постраждало 6 енергетиків.

Російські терористи у середу, 23 листопада, ракетами обстріляли Вишгородський та Фастівський райони Київської області. На місці трагедії загинуло 4 людей, ще 27 отримали поранення. 

Про це повідомив начальник Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов. 

Російські терористи обстріляли енергетичну інфраструктуру та пошкодили житловий будинок на Київщині. На місці ракетних ударів загинуло 4 людей, ще 27 осіб постраждало. 

© Андрій Нєбитов
Фото: Андрій Нєбитов

"4 особи загинуло, 27 - постраждало внаслідок влучання ворожої ракети на Вишгородщині. Ще 6 енергетиків - потерпілі через ракетний удар по критичній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів зафіксовано також руйнування приватного будинку в Фастівському районі. Тут, на щастя, обійшлось без постраждалих. Для забезпечення життєдіяльності в області діють 371 пункт обігрів та незламності. Ми вдвічі збільшили кількість поліцейських нарядів на Київщині для забезпечення безпеки під час блекауту", - повідомив Нєбитов. 

Ракетні обстріли України 23 листопада 

Російські терористи у середу, 23 листопада, випустили по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалось збити. Через терористичні удари Росії по житлових будинках у Києві загинуло 3 людей, ще 11 - поранено

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл України. Він наголосив, що Росія вкотре довела, що вона є терористичною державою. 

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Дата публікації
Перегляди
1506
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