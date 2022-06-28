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Ракетний обстріл Кременчука: кількість загиблих через атаку Росії збільшилась

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Ракетний обстріл Кременчука: кількість загиблих через атаку Росії збільшилась

Фото: Дмитро Лунін

У торговельному центрі "Амстор" у Кременчуку, який Росія атакувала ракетами загинуло 18 людей.

Також під час розбору завалів рятувальники знайшли 7 останків тіл загиблих

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. 

За словами міністра, на місці трагедії знайшли 18 тіл та 7 останків тіл загиблих. 21 людину вважають безвісти зниклою. 

Також у лікарнях перебувають 24 поранених. На місці події працюють рятувальники, які розбирають завали. 

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Тим часом у Мережі показали момент надпотужного вибуху під час ракетного удару РФ у Кременчуці (відео).

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