Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний обстріл Кременчука: окупанти поцілили у цивільний об'єкт, є загиблі

Дата публікації
Перегляди
15к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний обстріл Кременчука: окупанти поцілили у цивільний об'єкт, є загиблі

Фото: УНІАН

Російські окупанти у понеділок, 27 червня, ракетами обстріляли цивільний об'єкт.

Вибухи пролунали під час останнього повітряної тривоги. На місці ракетних ударів є потерпілі. 

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін. 

"У Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - повідомив Лунін. 

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що окупанти обстріляли дуже людне місце в Кременчуку. 

"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі", - повідомив міський голова. 

На місці події працюють рятувальники та медики. Подробиці - згодом. 

Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також у місті Полтава 27 червня під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Наразі з'ясовується, що це були за вибухи. Інформації про "прильоти" у місті офіційно немає.

Читайте також:

У центрі Києва повністю перекрили квартал: що відбувається біля розбитої ракетами багатоповерхівки

У центрі Києва повністю перекрили квартал: що відбувається біля розбитої ракетами багатоповерхівки
Наступна публікація