Ракетний обстріл Кременчука: окупанти поцілили у цивільний об'єкт, є загиблі

Російські окупанти у понеділок, 27 червня, ракетами обстріляли цивільний об'єкт.
Вибухи пролунали під час останнього повітряної тривоги. На місці ракетних ударів є потерпілі.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"У Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - повідомив Лунін.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що окупанти обстріляли дуже людне місце в Кременчуку.
"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі", - повідомив міський голова.
На місці події працюють рятувальники та медики. Подробиці - згодом.
Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Також у місті Полтава 27 червня під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Наразі з'ясовується, що це були за вибухи. Інформації про "прильоти" у місті офіційно немає.
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