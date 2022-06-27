Ракетний обстріл Кременчука: окупанти поцілили у цивільний об'єкт, є загиблі

Ракетний обстріл Кременчука: окупанти поцілили у цивільний об'єкт, є загиблі

Російські окупанти у понеділок, 27 червня, ракетами обстріляли цивільний об'єкт.

Вибухи пролунали під час останнього повітряної тривоги. На місці ракетних ударів є потерпілі.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - повідомив Лунін.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що окупанти обстріляли дуже людне місце в Кременчуку.

"Ракетний удар по Кременчуку прийшовся у дуже людне місце, яке на 100% немає відношення до військових дій. Є загиблі та постраждалі", - повідомив міський голова.

На місці події працюють рятувальники та медики. Подробиці - згодом.

Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Також у місті Полтава 27 червня під час повітряної тривоги було чутно вибухи. Наразі з'ясовується, що це були за вибухи. Інформації про "прильоти" у місті офіційно немає.

Читайте також: