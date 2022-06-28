Ракетний обстріл Кременчука: прокуратура перевірить, чому ТЦ працював під час повітряної тривоги

Ракетний обстріл Кременчука: прокуратура перевірить, чому ТЦ працював під час повітряної тривоги

Правоохоронці перевірять, чому торговельний центр у Кременчуці працював під час сигналу повітряної тривоги.

Також прокуратура перевірить дії службових осіб, які вчасно не евакуювали відвідувачів ТЦ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У ході слідства перевірятимуться дії службових осіб кременчуцького торговельного центру щодо вжиття заходів із цивільного захисту працівників та відвідувачів центру, зруйнованого під час ракетного удару ворога напередодні", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура відкрила провадження за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, після ракетного обстрілу ТЦ "Амстор" у Кременчуці, який атакували росіяни 27 червня, з'явилася інформація, що магазини у торгового центрі ігнорували сигнали повітряної тривоги. Місцеві мешканці, які працювали в "Амсторі", підтверджують, що останніми днями магазини в ТЦ під час повітряної тривоги не зачинялися, попри небезпеку.

Як повідомлялось, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці на Полтавщині, де була понад тисяча цивільних людей.

Станом на ранок 28 червня, загинуло 18 осіб, а 36 осіб вважаються зниклими безвісти і ще понад два десятки потрапили до лікарні з пораненнями.

Тим часом у Мережі показали момент надпотужного вибуху під час ракетного удару РФ у Кременчуці (відео).