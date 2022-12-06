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Ракетний обстріл Кривого Рогу 6 грудня: чому не була оголошена повітряна тривога

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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669
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Ракетний обстріл Кривого Рогу 6 грудня: чому не була оголошена повітряна тривога

Фото: Associated Press

Росія поранила чоловіка 1984 року народження.

Росія у вівторок, 6 грудня, завдала ракетного удару по Кривому Розі. У місті не була оголошена повітряна тривога, бо для удару окупанти застосували балістичні ракети. 

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

Росія орієнтовно о 18:00 обстріляла об'єкт промислової інфраструктури міста. Під час ракетного удару в місті не оголошували повітряну тривогу, оскільки РФ обстрілювала Кривий Ріг балістичними ракетами.

"Попередньо – балістичні ракети, час підльоту яких лічені хвилини. Тому з ними дуже складно працювати ППО. Є поранений, 1984 року народження, його госпіталізовано до лікарні. Є дуже значні руйнування. Я щойно повернувся з місця удару - організовували роботу з ліквідації наслідків. Задіяно та працюють всі необхідні служби", - повідомив Вілкул. 

Масований ракетний обстріл України 5 грудня 

Російські терористи 5 грудня вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Росіяни випустили по нашій державі орієнтовно 70 крилатих ракет, з яких понад 60 вдалось збити. 

Під обстріл знову потрапила енергетична інфраструктура України. Через це в Одесі та Одеському районі було відсутнє електропостачання. Складна ситуація склалась також і у Київській області. 

Наразі енергетики усувають наслідки ракетних ударів та обіцяють, що вже за кілька днів енергетична система України може стабілізуватись. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
669
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