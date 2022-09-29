Ракетний обстріл Кривого Рогу: стало відомо, куди поцілили окупанти

Одну ракету Х-59 вдалось збити ППО, інша - поцілила в підприємство з переробки зернових.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та начальник військової адміністрації Кривогу Рогу Олександр Вілкул.

"Ввечері ворог атакував Криворізький район ракетами Х-59. Більшість ракет наші сили протиповітряної оборони знищили. Одна влучила в підприємство з переробки зернових. Минулося без жертв та постраждалих. Масштаби руйнувань уточнюються", - повідомив Резніченко.

Олександр Вілкул додав, що через ворожі обстріли підприємство зазнало суттєвих руйнувань.

"Окупанти варварськими обстрілами продовжують терор мирних громад та населення. Ввечері, близько 20.40, ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наслідки ракетної атаки: ракети Х-59 - одна ракета збита, інша влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Руйнування значні. Триває ліквідація наслідків", - написав Вілкул.

Зазначимо, що Росія ввечері 28 вересня завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Ракетну атаку підтвердив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері, 28 вересня, збили над Україною 4 ракети з 5, які запустили росіяни.

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