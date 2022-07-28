Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетний обстріл Кропивницького: загинуло 5 людей, багато поранених

Дата публікації
Перегляди
26к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетний обстріл Кропивницького: загинуло 5 людей, багато поранених

Фото: Associated Press

Російські окупанти у четвер, 28 липня, ракетами обстріляли Кропивницький.

Через ракетний удар на місці трагедії загинуло 5 людей, ще 25 осіб зазнали поранень. 

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

За даними Кіровоградської ОВА, Росія о 12:22 обстріляла обласний центр. На місці трагедії загинуло 5 осіб. Ще 12 військовослужбовців та 13 цивільних мешканців зазнали поранень.

Подробиць та обставин ракетного обстрілу Кропивницького не повідомляють.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Кропивницький. На місці ударів виникло займання.

Читайте також:

Через 5 хвилин після вибуху була на місці подій — як юристка Валентина Ольшевська надавала першу допомогу після обстрілу Вінниці

Через 5 хвилин після вибуху була на місці подій — як юристка Валентина Ольшевська надавала першу допомогу після обстрілу Вінниці
Наступна публікація