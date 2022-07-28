Ракетний обстріл Кропивницького: загинуло 5 людей, багато поранених

Через ракетний удар на місці трагедії загинуло 5 людей, ще 25 осіб зазнали поранень.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

За даними Кіровоградської ОВА, Росія о 12:22 обстріляла обласний центр. На місці трагедії загинуло 5 осіб. Ще 12 військовослужбовців та 13 цивільних мешканців зазнали поранень.

Подробиць та обставин ракетного обстрілу Кропивницького не повідомляють.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Кропивницький. На місці ударів виникло займання.

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