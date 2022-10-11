Ракетний обстріл Львівщини: голова ОВА пояснив, чому в області не було мобільного зв'язку

11 жовтня також можливі перебої в роботі мобільних операторів.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький пояснив, що в області та Львові були проблеми із мобільним зв'язком через те, що мобільні вишки не можуть працювати без електропостачання.

Про це він сказав 11 жовтня на брифінгу.

Максим Козицький пояснив, що Львові та в області не працював мобільний зв'язок через повне знеструмлення регіону. Проте мобільні оператори оперативно відновили свою роботу.

"Роботу 75% мобільних вишок відновлено. Але можливі перебої в роботі мобільних операторів", - пояснив Козицький.

Ракетні обстріли Львова: що відомо

Російські окупанти у понеділок, 10 жовтня, масовано обстріляли Львів та область. Через це 90% Львова залишилась без електропостачання. До кінця доби проблему було вирішено.

11 жовтня російські окупанти вдруге обстріляли енергетичну інфраструктуру Львівської області. Через це 30% міста знову залишилось без електропостачання.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький пояснив, що окупанти знищили кілька підстанцій, які постачали електрику за кордон.

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