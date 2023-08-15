Ракетний удар по Львову та області: що обстріляли окупанти та які наслідки (відео)

Російська терористична армія зранку, 15 серпня, завдала ракетних ударів по Львову та області. Окупанти пошкодили понад 120 житлових приміщень, найгірша ситуація у Львові.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За даними Козицького, найбільше через ракетні удари постраждав Львів. Тут пошкоджено близько 100 будинків.

"Найбільше ушкоджень комісія, яка обстежує постраждалі об’єкти, зафіксувала у житловому будинку на вулиці Каховській та у медичному коледжі на Патона. Також є пошкодження у будинках на Городоцькій, Трещаківського, Гарматія та Тюльпановій. У Львові вибило або пошкодило близько 500 вікон та понад 40 одиниць вхідних дверей. Заміни або ремонту потребують покрівлі у 6 багатоквартирних та 4 приватних будинках. У 17 квартирах з’явилися тріщини на стінах. Обстеження триває", - написав він.

Ракетний удар по Львову: відео наслідків влучань

В області було зафіксовано такі руйнування:

У Ставчанах 3 житлові будинки та стільки ж господарських будівель відновленню не підлягають.

У селі Суховоля, як повідомляв раніше, пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі.

Загалом через російський терор на Львівщині постраждало понад 120 приміщень.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 15 серпня обстріляли Львів та область 7 ракетами, одну з яких вдалось збити. Окупанти "демілітаризували" дитячий садок у Львові та житловий будинок. Наразі відомо про 19 потерпілих.

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