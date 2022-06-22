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Ракетний обстріл Миколаєва: палає підприємство, де зберігалась олія, зросла кількість потерпілих

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Ракетний обстріл Миколаєва: палає підприємство, де зберігалась олія, зросла кількість потерпілих

Фото: Associated Press

Російські окупанти у середу, 22 червня, ракетами обстріляли Миколаїв.

Через ракетні обстріли загинула одна людина, ще троє - поранено. Також спалахнуло підприємство, де зберігалась соняшникова олія. 

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

Станом на 16:00 відомо, що в Миколаєві російські окупанти вбили одну людину, кількість поранених зросла до трьох. 

Також через ракетні обстріли пошкоджено 5 багатоповерхівок: у них вибухова хвиля вибила вікна та двері до під'їздів. 

"Внаслідок обстрілу у двох районах горіла суха трава. Пожежу на загальній площі 260 кв. метрів загасили рятувальники ДСНС. Ще одна пожежа виникла на території приватного підприємства, де зберігалась соняшникова олія. Окрім рятувальників, на місці працюють аварійні бригади Миколаївводоканалу, Миколаївобленерго та Миколаївгазу", - повідомив Сєнкевич. 

Заначимо, що станом на 17:00 міський голова Миколаєва повідомив, що інформація про загиблого не підтвердилась

Нагадаємо, росіяни вдень 22 червня знову обстріляли ракетами Миколаїв. Ворожі цілі влучили у приватні підприємства, житлові будинки та школу.

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