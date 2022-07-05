Ракетний обстріл Миколаєва: пошкоджені 7 багатоповерхівок, жителям довелося вирізати замки

Російські окупанти вранці 5 липня завдали ракетних ударів по Миколаєву. Внаслідок обстрілів пошкоджені сім багатоповерхівок.

Деякі жителі Миколаєва зазнали легких поранень, проте від медичної допомоги відмовилися.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Мережі.

"Зранку по Миколаєву окупанти завдали ракетних ударів. На місцях вже працюють рятувальники, медики, аварійні бригади та комунальники", – йдеться в ранковому дописі очільника міста.

Згодом Сєнкевич повідомив, що в результаті ракетних ударів вибуховою хвилею та уламками у семи багатоповерхівках вибило понад 200 вікон, а в під'їздах пошкодило вхідні двері. У деяких квартирах людям довелося вирізати замки, аби вибратися з помешкання.



"Працівники департаменту ЖКГ та адміністрації району допомогли людям заактувати пошкодження, видали плівку та ОСБ-плити. Жителям верхніх поверхів допомогли забити вікна за допомогою вишки. Також на місці працюють правоохоронці", – поінформував мер Миколаєва.

Нагадаємо, 4 та 5 липня окупанти обстрілювали й Миколаївську область. Очільник ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію в громадах.

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