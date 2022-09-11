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Ракетний обстріл об'єкта інфраструктури Харкові: загинула щонайменше одна людина

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Ракетний обстріл об'єкта інфраструктури Харкові: загинула щонайменше одна людина

Фото: Управління ДСНС у Харківській області

Російські окупанти ввечері, 11 вересня, обстріляли об'єкт інфраструктури Харкова.

Через терористичний акт російських окупантів загинула щонайменше одна людина. 

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник. 

"За інформацією персоналу, в приміщенні по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати", - повідомили у ДСНС Харківщини. 

Нагадаємо, під час повітряної тривоги частина областей України залишилась без електрики

Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний ракетний обстріл об'єкта інфраструктури в Харкові. Він наголосив, що українці ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з Росією. Зеленський пояснив, що "холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як російські "дружба й братерство".

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1299
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