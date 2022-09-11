Ракетний обстріл об'єкта інфраструктури Харкові: загинула щонайменше одна людина

Російські окупанти ввечері, 11 вересня, обстріляли об'єкт інфраструктури Харкова.
Через терористичний акт російських окупантів загинула щонайменше одна людина.
Про це у коментарі "Суспільному" повідомив заступник начальника ДСНС Харківщини Анатолій Торяник.
"За інформацією персоналу, в приміщенні по якому влучила ракета, перебували двоє чергових. Одного відшукали мертвим. Іншого продовжуємо шукати", - повідомили у ДСНС Харківщини.
Нагадаємо, під час повітряної тривоги частина областей України залишилась без електрики.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний ракетний обстріл об'єкта інфраструктури в Харкові. Він наголосив, що українці ніколи не погодяться на "дружбу та братерство" з Росією. Зеленський пояснив, що "холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як російські "дружба й братерство".
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