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Ракетний обстріл Одещини: росіяни "демілітаризували" сміття та старий склад 

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Ракетний обстріл Одещини: росіяни "демілітаризували" сміття та старий склад 

Скриншот із відео

Російські окупанти ввечері, 19 липня, ракетами обстріляли Одеський район.

Загарбники влучили у старий склад та сміття. На щастя, постраждалих немає. 

Про це повідомляє Одеська районна військова адміністрація. 

"Внаслідок потрапляння ворожої ракети сталося загорання сміття та старого складського приміщення. Силами ДСНС пожежу ліквідовано. На щастя, жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 19 липня повідомив подробиці ракетного удару по селу в Одеській області. Росіяни влучили в сільське поле і непрацюючу ферму, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей, будинок культури.

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