Ракетний обстріл Одеси: окупанти зруйнували понад тисячу "квадратів" місцевого цвинтаря

Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу Одеси російські окупанти “накрили” одне з міських кладовищ.

Загалом під час обстрілу загинули шестеро людей, постраждали ще 18.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міський голова Геннадій Труханов.

За словами міського голови, від ракетного удару зруйновано понад 1000 квадратних метрів території.

“Це також “денацифікація”? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих”, - наголосив мер Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, що в Одесі рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці, яка сталася після обстрілу російськими окупантами.

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