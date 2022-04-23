Ракетний обстріл Одеси: окупанти зруйнували понад тисячу "квадратів" місцевого цвинтаря

Під час сьогоднішнього ракетного обстрілу Одеси російські окупанти “накрили” одне з міських кладовищ.
Загалом під час обстрілу загинули шестеро людей, постраждали ще 18.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міський голова Геннадій Труханов.
За словами міського голови, від ракетного удару зруйновано понад 1000 квадратних метрів території.
“Це також “денацифікація”? Окупанти, мабуть, бояться навіть мертвих”, - наголосив мер Одеси Геннадій Труханов.
Нагадаємо, що в Одесі рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці, яка сталася після обстрілу російськими окупантами.
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