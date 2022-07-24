"Єдиний гарант безпеки – це ЗСУ": аналітикиня прокоментувала ракетний обстріл Росією Одеського порту

Реакція турецьких партнерів України на підступний обстріл обурює. Анкара не хоче зіпсувати відносини з Москвою, тому заплющує очі на грубе порушення Росією міжнародного права.

Є щонайменше три основні висновки ракетного обстрілу одеського порту ракетами "Калібр".

Про кожен із них у коментарі ТСН.ua розповіла старша аналітикиня Центру досліджень сучасної Туреччини Євгенія Габер.

Перший – з Росією не можна домовлятися в принципі. Це недоговороспроможна країна. І зараз це вчергове побачив увесь світ.

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"Росія в притаманній їй нездоровій формі просто насолоджується безкарністю, тим, як вона паплюжить міжнародне право та публічно принижує міжнародних партнерів. Росія навмисно обстріляла порт Одеси на наступний день після підписання угод, демонструючи абсолютну насолоду від розчавлення будь-яких міжнародних домовленостей. Дудаєв колись сказав: домовленості з Росією діють доти, доки не висохли чорнила, якими вони підписані. Обстріл Одеси підтверджує справедливість цього вислову", - коментує Євгенія Габер.

Другий – Росія вчергове продемонструвала своє ставлення до президента Ердогана, який вклав неймовірні дипломатичні та політичні зусилля, щоб ці домовленості відбулися.

Саме тому, за словами аналітикині, реакція наших турецьких партнерів, які заявили, що зі слів Росії вона до цього не причетна, не просто дивує, а обурює. Проте, щоб врятувати обличчя всередині країни та не зіпсувати відносини з Росією, лунають заяви, як це часто робить турецька сторона, в пасивному стані.

"Президент Ердоган на церемонії підписання зернової угоди заявив: на жаль, після тих подій, які відбулися в Україні після стамбульської зустрічі (наприкінці березня – ред.), сторони перестали домовлятися. Говорячи про звірства Росії в Бучі та інших містах. Пасивний стан, якісь події, які відбуваються самі собою, невизначеність із турецького боку демонструє, що Туреччина не може бути гарантом безпеки для України. Ця ситуація дуже добре продемонструвала ціну "гарантій безпеки", які нам надаються третіми сторонами. Може бути єдина гарантія безпеки – це зброя у Україні чи у натівських партнерів України, які будуть фізично присутні у Чорному морі", - вважає Габер.

Третій – ми дали цьому шанс. Тобто, підписанням зернових угод ми показали світові, що Україна не блокує постачання свого зерна на світові ринки, на відміну від Росії.

За словами Євгенії Габер, те, що ми цю угоду підписували на рівні міністра інфраструктури, а не на рівні Міноборони чи МЗС, і те що в принципі не було особливих сподівань з українського боку, це добре, ми достатньо реалістично оцінювали перспективу цих домовленостей. Але з іншого боку у нас зараз є можливість сказати світові, що ви просили, ми спробували ціною власної інфраструктури, економіки та неймовірної шкоди самій Україні, зробили крок на зустріч, ми спробували розблокувати ці постачання зерна, щоб зменшити тиск на економіку, міжнародних партнерів і всі країни півдня.

"Єдиний гарант безпеки – це ЗСУ. Тому, щоб розблокувати поставки українського збіжжя на довгострокову перспективу, треба не домовлятися з Росією, а перемагати її на полі бою. Так само як у березні стамбульські переговори закінчилися Бучею, так само зараз ці переговори закінчилися бомбардуваннями Одеси" – підсумовує Євгенія Габер.

Нагадаємо, армія РФ вранці 23 липня завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

Це сталося після того, як у п'ятницю, 22 липня, Україна, Туреччина та ООН підписали документ про експорт зерна з України морським шляхом. Згідно з угодою, "зелені коридори" для експорту зерна з України будуть створені в трьох портах: "Одеса", "Південний" і "Чорноморськ". Усі вони розташовані на Одещині.

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