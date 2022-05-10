Ракетний обстріл Одеської області: стали відомі деталі про руйнування, розпочато розслідування

За фактом російських ракетних ударів по об’єктах цивільної та туристичної інфраструктури Одеської області 9 травня прокуратура розпочала досудові розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 9 травня від вибуху ракети російських окупантів на території складського приміщення у Суворовському районі Одеси загинув чоловік, ще двоє чоловіків отримали поранення. Внаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнали складські та адміністративні приміщення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора 10 травня.

Внаслідок обстрілу Одеського району пошкоджень зазнали та загорілися близько 1 тис. м кв. будівлі торгово-розважального центру. З пораненнями до лікарні забрали трьох мирних жителів. Вибухова хвиля також пошкодила фасади та вікна житлових будинків поруч з ТРЦ.

Окрім того, російські війська атакували туристичну інфраструктуру в Білгород-Дністровському районі. Зруйновані та пошкодженні п’ять будівель бази відпочинку та будівлі малого приватного бізнесу. Внаслідок ракетної атаки троє мирних жителів зазнали множинних поранень.

В Офісі генпрокурора наголосили, що будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні.

Нагадаємо, 9 травня російські війська кілька разів завдали ракетних ударів по Одесі. Це сталося саме того дня, коли до міста завітав президент Євроради Шарль Мішель.

Повідомлялося про одного загиблого та п'ятьох поранених внаслідок ворожих атак.

Росіяни обстрілюють Одесу ракетами

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