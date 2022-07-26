Ракетний обстріл Одеської області: у Мережі з'явилося відео з місця влучання у приватні будинки

Росія завдала масованого ракетного удару по півдню України із застосуванням авіації.
В Одеській області є влучання в приватні будинки прибережних сіл.
У Мережі з'явилося відео наслідків ворожої атаки.
Як повідомили в Одеській РДА, внаслідок ракетного обстрілу постраждала одна людина.
"Зранку противником нанесено черговий ракетний удар по одній з громад Одеського району. Є одна постраждала людина. Метою ворога було намагання зруйнувати об’єкт критичної інфраструктури. Бережіть себе та близьких! Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що на Миколаївщині РФ атакувала портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 153-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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