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Ракетний обстріл Одеської області: у Мережі з'явилося відео з місця влучання у приватні будинки

Ракетний обстріл Одеської області: у Мережі з'явилося відео з місця влучання у приватні будинки

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Ракетний обстріл Одеської області: у Мережі з'явилося відео з місця влучання у приватні будинки

Фото: Думская

Росія завдала масованого ракетного удару по півдню України із застосуванням авіації.

В Одеській області є влучання в приватні будинки прибережних сіл.

У Мережі з'явилося відео наслідків ворожої атаки.

Як повідомили в Одеській РДА, внаслідок ракетного обстрілу постраждала одна людина.

"Зранку противником нанесено черговий ракетний удар по одній з громад Одеського району. Є одна постраждала людина. Метою ворога було намагання зруйнувати об’єкт критичної інфраструктури. Бережіть себе та близьких! Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що на Миколаївщині РФ атакувала портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 153-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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