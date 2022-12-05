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Ракетний обстріл Одеської області: в ОВА розповіли, у що поцілили окупанти та про поранених

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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44
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Ракетний обстріл Одеської області: в ОВА розповіли, у що поцілили окупанти та про поранених

Фото: Associated Press

В Одесі та Одеському районі відсутня електрика.

Російські терористи у понеділок, 5 грудня, обстріляли ракетами Одеську область. Через це в Одесі відсутня електрика, є постраждалі. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко. 

"В результаті масованого ракетного удару пошкоджена енергетична інфраструктура нашої області. Також є влучання в цивільні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поранено двоє людей. Наразі електропостачання відсутнє в Одесі та більшості громад Одеського району. Усі служби знаходяться на місцях та вже приступили до відновлення електропостачання. Жодними ракетними ударами ворогу не вдастся нас зламати або залякати. Слава Україні!", - написав Марченко. 

Масований ракетний обстріл України 5 грудня 

Російські терористи 5 грудня запустили по Україні понад 70 ракет, з який більше 60 вдалось збити силам ППО. 

Окупанти поцілили ракетою по селу у Запорізькій області. Там загинули люди. 

Відомо, що на Полтавщині було збито 10 російських ракет, у Києві - 10 з 9 ракет. В "Укренерго" повідомили, що окупанти вкотре намагались зруйнувати українську енергетичну систему. 

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Дата публікації
Перегляди
44
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