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Ракетний обстріл РФ житлового будинку в Одесі: опублікували відео зі зруйнованої квартири

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Ракетний обстріл РФ житлового будинку в Одесі: опублікували відео зі зруйнованої квартири

Фото: Одеська міська рада

В Одесі російські окупанти 23 квітня ракетою обстріляли житловий будинок.

Через це на місці трагедії загинуло вісім людей, зокрема і 3-місячне немовля. Наразі частина квартир у будинку зруйнована. 

Про це повідомляє "Суспільне" та публікує відео з місця влучання російської ракети. 

На відео видно знищену кухню, побутову техніку та руйнування житлового будинку. 

Нагадаємо, вже другу добу до місця трагедії одесити несуть квіти та м’які іграшки, бо ж тут одним пострілом рашисти вбили цілу родину – бабусю, мати та тримісячну дівчинку Кіру. Батько дівчинки вцілів, бо незадовго до обстрілу вийшов до крамниці, а коли повернувся - на місці квартири була діра, а родина загинула.

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