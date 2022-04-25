Ракетний обстріл РФ житлового будинку в Одесі: опублікували відео зі зруйнованої квартири

В Одесі російські окупанти 23 квітня ракетою обстріляли житловий будинок.

Через це на місці трагедії загинуло вісім людей, зокрема і 3-місячне немовля. Наразі частина квартир у будинку зруйнована.

Про це повідомляє "Суспільне" та публікує відео з місця влучання російської ракети.

На відео видно знищену кухню, побутову техніку та руйнування житлового будинку.

Нагадаємо, вже другу добу до місця трагедії одесити несуть квіти та м’які іграшки, бо ж тут одним пострілом рашисти вбили цілу родину – бабусю, мати та тримісячну дівчинку Кіру. Батько дівчинки вцілів, бо незадовго до обстрілу вийшов до крамниці, а коли повернувся - на місці квартири була діра, а родина загинула.