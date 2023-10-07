Ракетний обстріл села Гроза та Харкова: стало відомо, скільки потерпілих перебувають в лікарнях

В лікарнях перебуває 16 людей постраждалих від російських обстрілів.

Внаслідок російського удару по селу Гроза на Харківщині на ранок 7 жовтня в медзакладах регіону перебувають 6 поранених - жінок і 1 чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА.

Зазначається, що стан більшості постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості.

"Йдеться про мінно-вибухові травми, уламкові поранення верхніх та нижніх кінцівок, черевної порожнини. Стан однієї жінки вкрай важкий – вона підключена до апарату штучної вентиляції легень", - мовиться у повідомленні.

Також наразі у лікарнях Харківської області перебуває 10 людей, які постраждали після атак російських терористів по Харкову 6 жовтня.

"Стан мами з дитиною 11 місяців медики розцінюють як середньої тяжкості, без змін. Ще 8 людей перебувають у нейрохірургічних та травматичних відділеннях – у них черепно-мозкові та мінно-вибухові травми", - повідомили в Харківській ОВА.

5 жовтня ЗС РФ завдали ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Ракета влучила в кафе, у якому відбувався поминальний обід.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи злочин росіян, наголосив, що атака по звичайному продуктовому магазину, "абсолютно свідомий теракт" і "показово жорстокий злочин".

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