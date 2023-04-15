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Ракетний обстріл Слов'янська: кількість загиблих знову зросла

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ракетний обстріл Слов'янська: кількість загиблих знову зросла

Кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу Слов'янська зросла / Фото: Павло Кириленко/Facebook

У місті триває рятувально-пошукова операція.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Слав'янська зросла до 9 людей. Рятувальники виявили під завалами тіло жінки. 

Про це повідомиляє "Суспільне" із посиланням на речницю ДСНС Донецької області Вероніку Бахал. 

Наразі тривають пошуки ще чотирьох людей. .

Нагадаємо, вдень п'ятниці, 14 квітня, загарбники обстріляли житлові квартали Слов'янська. Обласна влада повідомила, що внаслідок обстрілу ракетами С-300 пошкоджено 5 багатоповерхівок і 5 приватних будинків, крамницю, господарський центр, клуб і 3 автівки.

Серед загиблих є 2-річна дитина. З-під завалів рятувальники дістали і 14-річну дівчину.

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