Ракетний обстріл та збитий безпілотник "Орлан": голова ОВА розповів про напади РФ на Одесу

Ракетний обстріл та збитий безпілотник "Орлан": голова ОВА розповів про напади РФ на Одесу

Ворожа ракета розірвалась у повітрі.

Над Одесою 15 квітня збили ворожий безпілотник "Орлан-10". Також окупанти випустили ракету по Одеському району.

Про це у своєму відеозверненні сказав голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Сьогодні над Одесою був збитий ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10", який збирав розвідувальні дані про військові та інфраструктурні об'єкти. Дякую підрозділам ППО за їхній професіоналізм та злагоджені дії", - сказав Марченко.

Голова Одеської ОВА наголосив, що після потоплення російського крейсера "Москва" існує підвищена загроза нанесення ракетних ударів по Одесі та області.

"Вранці ворог випустив ракету по Одеському районі. На щастя, ракета розірвалась у повітрі та дякувати Богу, постраждалих немає", - сказав Марченко.

Нагадаємо, російські війська 15 квітня завдали ракетного удару по відділенню "Нової пошти" в Миколаєві. Внаслідок атаки будівля повністю зруйнована, свідчать фото.

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