Ракетний обстріл у Кременчуці: МОЗ повідомило про ситуацію із запасами крові в місті

Ракетний обстріл у Кременчуці: МОЗ повідомило про ситуацію із запасами крові в місті

Офіційна інформація щодо допомоги постраждалим внаслідок ракетного обстрілу в Кременчуці.

Як написали у МОЗ, запасів крові в місті Кременчук та області достатньо.

У міністерстві зазначили, що, попри інформацію в соцмережах, додаткові термінові донації не потрібні.

"МОЗ продовжує слідкувати за ситуацією, і в разі потреби в препаратах крові, буде зроблене відповідне оголошення", - написали у відомстві.

Зазначимо, кількість загиблих зросла до 10, 21 людину поранено та госпіталізовано. 6 із них – у важкому стані. Окрім того, 29 людям надано амбулаторну допомогу (без госпіталізації), зокрема двом дітям. Всі люди отримують лікування в медзакладах міста. Така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів на вечір 27 червня.

Нагадаємо, на Полтавщині у Кременчуці під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

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