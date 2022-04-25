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Ракетний обстріл Вінниччини: російські окупанти вбили 5 людей, 18 осіб поранено

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Ракетний обстріл Вінниччини: російські окупанти вбили 5 людей, 18 осіб поранено

Associated Press

Російські вбивці у понеділок, 25 квітня, ракетами обстріляли інфраструктурні об'єкти Вінницької області. 

Через дії окупантів загинуло 5 людей та 18 поранено. 

Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі. 

Окупанти запустили ракети по об'єктах транспортної інфраструктури поблизу м. Жмеринки та м. Козятина на Вінниччині. Внаслідок ворожого обстрілу попередньо 5 осіб загинули, 18 поранено. Інформація уточнюється. 

Прокуратура відкрила провадження за ч. 3 ст. 110 КК України – умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків. 

Нагадаємо, вранці 25 квітня під обстріл армії РФ потрапили п'ять залізничних станцій у центрі та на заході України.

Також вбивці з РФ обстріляли станцію у Здолбунівському районі, через це постраждала одна людина. 

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