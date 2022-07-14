Ракетний обстріл Вінниці: 46 людей не виходять на зв'язок, їхні пошуки тривають

Росія 14 липня ракетами обстріляла Вінницю, де загинули мирні люди, серед яких є діти.

Станом на 15:55 триває пошук 46 людей, зв'язок з якими відсутній.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що 20 людей загинуло, серед них три дитини, 52 людини, зокрема 3 дитини госпіталізовано, з них 34 людини у тяжкому стані. Також пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.

Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучили три ракети російських злочинців. Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів. Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку, де знищив до пів сотні автомобілів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 141-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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