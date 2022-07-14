Ракетний обстріл Вінниці: кількість загиблих збільшилася до 20

Збільшилася кількість загиблих мирних мешканців внаслідок російської ворожої атаки. Станом на 14:00 відомо про 20 загиблих. Серед них є троє дітей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Крім того, 90 людей, які потерпіли через ракетний удар, звернулися про допомогу до медичних закладів.

За словами Тимошенка, росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря.

Наразі на місці ракетного удару армії країни-агресорки Росії триває рятувальна операція.

Нагадаємо, близько 11:00 14 липня стало відомо про обстріл Вінниці. Саме в цей момент по всій Україні лунала повітряна тривога. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців.

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